Kurios: VR-Schulmädchen als lebensgroße Statue für 23.000 Euro

In Bandai Namcos VR-Game Summer Lesson spielt man den Lehrer des Schulmädchens Hikari Miyamoto. Eine ganze Woche im Sommer ist man darin der Tutor der Mädchens und gibt diesem Unterricht. Das Ganze findet in der Virtuellen Realität statt und verspricht lebensnahe Interaktionen mit Hikari. Das Spiel ist bislang am 13. Oktober 2016 nur in Japan erschienen, verzeichnet dort aber enormen Erfolg. Der Schulmädchen-Simulator steht im Land der untergehenden Sonne für PlayStation VR zum Kauf bereit. Ob Summer Lesson seinen Weg in europäische Gefilde findet, steht bislang noch in den Sternen.

Wer nicht genug von Hikari bekommt, der kann sich ab demnächst eine lebensgroße Statue bestellen und diese dann irgendwo aufstellen. Wie Kotaku berichtet und sich dabei auf japanische Quellen bezieht, ist die Hikari-Statue 160 Zentimeter groß, voller Details und wird von einem Hochpräzisions-3D-Drucker hergestellt. Ganz günstig ist die Anschaffung der Schulmädchen-Statue aber nicht, denn diese wird für 2,7 Millionen Yen angeboten, was zum aktuellen Umrechnungskurs 22.275,76 Euro sind.

Vor dem Kauf fragt Bandai, ob man überhaupt genug Platz hat, um die Figur aufzustellen. Weiterhin soll man sich mit seinen Familienmitgliedern über die Anschaffung beraten und auch seine Geldbörse checken, damit man auch flüssig genug ist, sich das Goodie zu leisten.