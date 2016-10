Kurioses: ​Twitch-Streamer rastet aus - zerstört 180 Euro-Controller

Wer kennt das nicht? Lags und Rucker vermiesen einem die Online-Partie, im schlimmsten Fall führen Serverprobleme zur Niederlage im wichtigen Ranked-Match und man könnte sich grün und blau ärgern! Vor allem FIFA-Spieler wissen, wovon wir hier reden. Immer wieder verlieren YouTuber oder Streamer deshalb live vor der Kamera die Beherrschung, so auch GoldGlove. Der Twitch-Streamer wurde von Lags und Rucklern derart gestört, dass er ohne Verschulden in Gears of War 4 sein virtuelles Leben lassen musste.

Während andere Gamer vermutlich einfach nur wütend geworden wären, rastet GoldGlove komplett aus, nimmt seinen Controller und wirft ihn mit voller Wucht auf den Schreibtisch. Als ob das noch nicht genug wäre, fliegt sein Headset gleich hinterher. Danach ist der Streamer erstmal offline - vermutlich anderweitig abgreagieren. Mittlerweile haben die Zuschauer herausgefunden, dass es sich um einen Elite-Controller handelte, ein 180 Euro teures Luxus-Eingabegerät, das besonders hochwertig verarbeitet ist und zusätzliche Funktionen bietet. Über das Headset ist nichts bekannt.

Im Anschluss an diese Zeilen könnt ihr euch das Video von GoldGlove einmal selbst ansehen. Kennt ihr solche Situationen? Wie oft kämpft ihr mit Lags, Rucklern und Online-Problemen? Nutzt die Chance und schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Werft auch einen Blick auf unsere Gears of War 4-Themenseite, auf der ihr zahlreiche News, Guides und Tests findet.