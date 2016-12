Kurios: Mann stiehlt 1 Million US-Dollar und gibt es für ein schlechtes Videospiel aus

Kevin Lee Co ist ein 45 Jahre alter Mann, der in der Stadt Rocklin im US-Bundesstaat Kalifornien lebt. Kevin wurde nun von einem Gericht für schuldig befunden - er soll in großem Stil Betrug und Geldwäsche betrieben und seinen ehemaligen Arbeitgeber in der Zeit zwischen den Jahren 2008 und 2015 um die stolze Summe von 4,8 Millionen US-Dollar erleichtert haben. Zunächst ein erschreckender aber nicht so ungewöhnlicher Fakt. Hinterfragt man jedoch nun, was Kevin mit diesem Geld gemacht hat, so kommt es dicke.

Neben neuen Möbeln, schnellen und luxuriösen Autos sowie NBA-Saisonkarten, soll der gewiefte Mann ungefähr eine Million US-Dollar in die Entwicklung eines Videospiels gesteckt haben. Es handelt sich dabei um das Online-Game "Game of War: Fire Age", einen Klon von "Clash of Clans". Game of War: Fireage erschien erstmalig am 2., Juli 2013 und konnte sich, wie berichtet wird, nicht gut durchsetzen. Kotaku beispielsweise beschreibt das Online-Game als "ein sehr schlechtes Videospiel, das die meisten nur durch die furchtbare Werbung mit Kate Upton kennen". Den besagten Videoclip könnt ihr euch nachfolgend ansehen.



Kevin Lee Co wurde vor einigen Tagen schuldig gesprochen und soll im März 2017 verurteilt werden. Die Höchststrafe, die er bei solch einem Vergehen von Diebstahl und Geldwäsche zu erwarten hat, beläuft sich auf 20 Jahre Haft und einer Geldstrafe zwischen 250.000 und 500.000 US-Dollar. So richtig scheint sich also weder der Diebstahl noch die fragwürdige Investition gelohnt zu haben. Was denkt ihr von dem Fall? Würdet ihr, wenn ihr - am besten auf legale Weise - zu viel Geld kommt, eure Kohle auch in die Entwicklung von Videospielen stecken? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels und lasst es die Community und uns wissen!

Quelle: United States Department of Justice