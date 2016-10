Kurioses: So sieht der Dragon-Sex-Kalender 2017 aus

Heute sind wir über einen Kalender für das Jahr 2017 gestolpert, über den die Macher selbst sagen, dass er das perfekte Geschenk für Nerds, Geeks, Gamer und Fantasy-Lore-Enthusiasten ist. Also, werte Nerds, Geeks und Co., liegt es nahe, dass wir euch unser kurioses Fundstück nicht vorenthalten: den Dragon-Sex-Kalender 2017! Wie heißt es in der Beschreibung:

Eindrücke aus dem Dragon-Sex-Kalender 2017. Quelle: KTodd Designs Inc.

"13 Künstler von überall auf der Welt haben dem diesjährigen Kalender mit ihren so einzigartigen wie fantastischen Visionen von Drachensex Leben eingehaucht. Die Werke unserer Künstler wurden bereits in Museen ausgestellt oder als Cover von DC-Comics sowie Sci-Fi- und Fantasy-Novellen verwendet."

Das vollständige Werk könnt ihr auf der offiziellen Seite für 25 US-Dollar bestellen. Bleibt nur die Frage: Würdet ihr euch die heiße Schuppenakrobatik tatsächlich in eurem Zimmer oder Büro an die Wand hängen? Mehr Kurioses findet ihr auf unserer Themenseite.

Im Folgenden findet ihr eine kleine Vorschau auf den Kalender, in der ihr euch den Januar, Februar, Juli und Oktober ansehen könnt.