Kurios: Kind kauft Pokémon-Merch mit Fingerabdruck schlafender Mutter

Apples Touch ID-Technologie wurde im Jahr 2013 eingeführt und erlaubt es, durch den eingebauten Fingerabdruckscanner beim Phone 5s, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 plus und SE, sowie beim iPad Air 2, dem iPad Pro und den iPad minis 3 und 4, genannte Geräte mit dem Fingerabdruck freizuschalten. Auch der App Store oder Amazon können auf Wunsch des Nutzers mit entsprechendem Apparat auf diesen Sicherheitsmechanismus zurückgreifen, um die User beim Einkauf zu identifizieren. Die Technologie gilt als sicherer als die konventionellen Methoden mit Codes oder Passwörtern, da sie die unverwechselbaren Fingerabdrücke ihrer Nutzer abgleicht - diese sind individuell und gleichen sich selbst bei eineiigen Zwillingen nicht. Der individuelle Fingerabdruck ist von der Natur geschaffen, einzigartig und qualitativ nicht reproduzierbar.

Touch ID ausgehebelt und wild drauflos bestellt

Ein sechsjähriges Mädchen aus Arkansas, USA, war wie berichtet wird jedoch so gewitzt und hebelte diesen Mechanismus aus. Während sich dessen Mutter, Bethany Howell, auf der Couch ausruhte und ein Mittagsschläfchen hielt, bediente sich die gewiefte Tochter einfach an ihrem Finger und verwendete diesen, um das Smartphone der Mutter freizuschalten. Daraufhin öffnete die Sechsjährige die Amazon-App und kaufte munter drauf los. Insgesamt soll eine Bestellung über 13 Pokémon-Artikel erfolgt sein, die einen Wert von 250 US-Dollar haben. Als sie die Bestellbestätigungen erhielten, dachten die Eltern zunächst, sie seien gehackt worden. Auch die Möglichkeit, dass die Tochter aus Versehen massenweise Pokémon-Merchandise geordert habe, stand im Raum. Doch das Mädchen war ehrlich und gab offen zu: "Nein, Mutti, ich habe geshoppt. Aber keine Sorge - alles, was ich bestellt habe, wird uns direkt nach Hause geliefert."

Amazon erlaubte den Eltern, vier der 13 bestellten Artikel zurückzugeben. Die restlichen Artikel erhielt die Tochter als Weihnachtsgeschenke. Die Eltern erzählten ihrem Spross, dass der Weihnachtsmann herausgefunden hätte, was sie sich wünschte und so trafen die Geschenke ins Schwarze. Was denkt ihr darüber? Hat die Technik hier versagt oder ist es ein solch absurder Fall, der nicht durch technische Sicherheitsmaßnahmen abgedeckt werden kann? Nutzt doch die Kommentarfunktion und lasst die Community und uns an euren Gedanken zu diesem kuriosen Fall teilhaben! Mehr kuriose Themen findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle. The Wall Street Journal