Jugendlicher spielt Streich und fotobombt ganzen Handyladen

Da ist er, der Prank, auf den die Generationen warten, seitdem es Handys mit eingebauter Kamera gibt. Ein Jugendlicher im brasilianischen São Paulo machte den Streich wahr, indem er in einem Handyladen eines Einkaufszentrums alle ausgestellten Geräte mit einer "eigenen Duftmarke" versah. Der junge Mann wurde dabei beobachtet, wie er in besagten Handyladen ging und irgendetwas an allen ausgestellten Smartphones und Tablets machte. Dabei soll der Jugendliche hämisch gegrinst haben. Bei seiner Aktion wurde er von einer Frau namens Camilla beobachtet, die gegenüber des Ladens saß und einen Kaffee zu sich nahm. Laut Camilla arbeitete sich der Junge von Gerät zu Gerät vor und hatte jedes Mal den selben spitzbübischen Gesichtsausdruck aufgesetzt.

Der ganze Laden wurde fotogebombt

Als Camilla sich dem Laden schließlich näherte, erkannte sie, was der junge Mann dort veranstaltet hatte. Alle ausgestellten Geräte hatten ein neues Hintergrundbild - das des Jugendlichen, der verschiedene Grimassen zieht. Camilla soll daraufhin laut gelacht haben und dem Jungen zu seiner "Arbeit" gratuliert haben. Dieser zeigte sich sichtlich voller Scham und dankte ihr dafür. Die Bilder der Aktion postete Camilla dann bei Twitter. Den entsprechenden Tweet lest ihr nachfolgend, die Bilder gibt es auch in unserer Galerie unterhalb dieses Artikels.



Eu não sei vocês mas eu já tenho um novo ídolo para 2017



Eu não sei vocês mas eu já tenho um novo ídolo para 2017

(Ps: todos os aparelhos da loja estavam assim)

