Kurios: Holografische Lebensgefährtin aus Japan für einsame Männer

In Japan wird eine holografische Assistentin angeboten, die offenbar vor allem alleinstehende Männer als Zielgruppe hat. Die Apparatur trägt den Namen "Gatebox Communication Robot", sieht aus wie eine moderne Kaffemaschine und in ihr "lebt" die holografische junge Dame Azuma Hikari. Azuma unterhält sich mit ihrem Benutzer und beherrscht sogar nützliche Funktionen wie das Erinnern an Termine oder das frühmorgendliche Wecken. Auch das Wetter hat die junge Dame stets im Auge und empfiehlt so beispielsweise bei Regen, einen Schirm mitzunehmen. Alleine fühlt sie sich nicht wohl und versendet aufmunternde Textnachrichten an ihren Benutzer. Wenn dieser nach Hause kommt, wird er freudig empfangen. Sogar das Licht macht die Assistentin automatisch an und soll dadurch den Heimkehrern ein gutes Gefühl des Willkommens vermitteln.

Azuma ist laut offizieller Webseite 28 Jahre jung und 1,58 Meter groß. Die digitale Assistentin ist augenscheinlich so konzipiert, um die Bedürfnisse der männlichen Zielgruppe zu befriedigen: sie verfügt über einen niedlichen Anime-Look mit großen Augen, trägt einen Mini-Rock und nennt ihren Besitzer "Master". Ein Produktvideo stellt den virtuellen Hausroboter vor, der aktuell auf 300 Exemplare limitiert ist und 298.000 Yen kostet - in Deutschland sind das etwa 2.400 Euro.



Der geplante Verkaufsstart ist für den Dezember 2017 geplant. Ob das die Lösung für einsame Männer in Japan - einem Land, dass niedrige Geburtenraten zu verzeichnen hat und in dem es Flirt-Kurse für Singles gibt, die vermitteln sollen, wie man sich Frauen nähert - ist, sei dahingestellt. Nützlich scheint die Apparatur aber schon zu sein und hilft womöglich der absoluten Einsamkeit entgegenzuwirken.

