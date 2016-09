Leben wie Bilbo: ​Hobbit-Höhle für 184 Euro auf Airbnb aufgetaucht

Auf Airbnb ist eine originalgetreue Hobbithöhle aufgetaucht, die für 184 Euro pro Nacht gemietet werden kann. Mit im Angebot sind folgende Elemente: Unterkunft für 2, 1 Badezimmer, 1 Schlafzimmer, 1 Bett für 2 Personen, Shampoo, Heizung, Kostenloser Parkplatz auf dem Grundstück (eine eher ungewöhnliche Sache für Hobbit-Behausungen) und 24-Stunden-Check-In. Das "Erdhaus", wie es vom Betreiber liebevoll genannt wird, liegt in Orondo, in den Vereinigten Staaten.

TV-Fans werden enttäuscht sein, denn die Hobbit-Höhle bietet weder WLAN noch Kabelfernsehen oder anderen Fernsehempfang. Aber wer braucht schon elektronische Unterhaltung, wenn er in einer Hobbithöhle wohnen kann? Wir wollen euch die Beschreibung der Behausung nicht vorenthalten. Am Ende dieses Artikels findet ihr zusätzlich ein Video, das einen Rundgang des "Erdhauses" zeigt. Ihr wollt die Hütte mieten? Dann schaut bei Hobbit-Hohle auf Airbnb vorbei!

"Welcome to the Tiny House in the Shire, a hobbit inspired dwelling nestled right into the breathtaking Columbia River Gorge mountainside. Reverently framed by the iconic round doorway, the wondrous views will entrance your imagination and inspire an unforgettable journey. Every nook of this little habitation will warm your sole, every cranny will charm your expedition of repose. Up the pathway, tucked into the earth, an unbelievable adventure awaits! I live in Boise, Idaho & run things from afar so I won't be at the property to meet you in person but you can contact me or my team anytime day or night. The majority of your neighbors will be deer, rabbits, birds & grouse. It's 2 miles up the mountain and although there are houses it gets more remote the closer you get to the hobbit hole. There is a parking area at the bottom of the hill and a short but steep hike to the hobbit hole. It's just under a 100 yards and takes less than 5 mins if your physically able bodied. If you are not please look at the pictures to determine if you will be comfortable with the distance."