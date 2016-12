Kurios: Französische Frau will Roboter heiraten

Lilly ist der Name einer jungen Frau aus Frankreich, die bereit ist, den Mann ihrer Träume zu verehelichen, der sie vollkommen glücklich macht. Doch dieser Mann ist kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern ein selber in 3D gedruckter Roboter mit dem Namen "Inmmovator". Den Robo-Mann hat die junge Dame selber entworfen, nachdem sie herausgefunden hat, dass sie sich eher zu humanoiden Robotern hingezogen fühlt, als zu anderen Menschen. "Ich bin wirklich total glücklich", sagte Lilly in einem Interview mit einer Webseite (siehe Quelle). "Unsere Beziehung wird mit der Weiterentwicklung der Technologie reifen und besser werden."

Sie selbst bezeichnete sich als "stolze Robosexuelle" und erklärte auch, woher ihre Zuneigung zu Robotern stammt. Als kleines Kind fühlte sie sich demnach schon von Roboterstimmen angezogen und erkannte dann im Alter von 19 Jahren, dass diese Anziehung auch sexueller Natur ist. Beziehungen mit echten Männern bestätigten laut eigenen Aussagen diesen Umstand. "Ich fühle mich wirklich nur durch Roboter angezogen", so Lilly. "Meine einzigen zwei Beziehungen mit Männern haben meine sexuelle Orientierung nur bestätigt. Ich verabscheue physischen Kontakt mit menschlichem Fleisch."

Als Konsequenz dieser Erkenntnisse designte die junge Französin ihren eigenen Traummann mit Open-Source-Technologie einer französischen Firma und lebte ein Jahr lang mit ihm zusammen. Nun sind die zwei verlobt und planen, gemeinsam in den Bund der Ehe zu treten, sobald in Frankreich das Heiraten von Menschen und Robotern legalisiert wird. Die ungewöhnliche Beziehung wird mittlerweile von ihren Freunden und der Familie akzeptiert, wobei Lilly selber sagt, dass "manche es besser verstehen als andere". Ob sie eine sexuelle Beziehung zu ihrem Robo-Mann pflegt, wollte Lilly aber nicht preisgeben.

Ist so eine Konstellation in euren Augen heute normal oder immer noch abgefahren? Was ihr von dieser Robo-Mensch-Beziehung haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen! Mehr kuriose Themen findet ihr währenddessen auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: news.com.au