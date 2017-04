Stimme aus Fallout 4, RE 7 und Horizon Zero Dawn singt Songs zu Videospielen

Eine tolle Stimme kann vieles bewirken, das merkt jeder Spieler anhand von passenden und motivierten Synchronsprechern in Computerspielen.

Lara Trautmann ist Sängerin und Synchronsprecherin und könnte vielen aus Spielen wie Resident Evil 7 (Eveline), Fallout 4 (Piper), Horizon: Zero Dawn (Fia, Eima und weitere) sowie als junge Lara Croft in Rise of the Tomb Raider bekannt sein. Außerdem leiht sie Bonnie aus der TV-Serie The Strain sowie Mary-Louise aus The Vampire Diaries ihre Stimme. Neben ihrer Tätigkeit als Synchronsprecherin ist Lara Trautmann auch Sängerin.

Ihre Leidenschaft für Spiele und den Gesang hat sie nun kombiniert und veröffentlichte auf ihrem Youtube-Kanal Tribute-Song-Videos zu diversen Spielen. Darunter Horizon: Zero Dawn, Dishonored 2 und Rise of the Tomb Raider. Die Songs sind emotional und passen hervorragend zu den Titeln. Außerdem zeigen Sie, was für ein Multitalent Lara Trautmann ist. Hört doch mal rein.

Quelle: Youtube-Kanal GAME Tribute Songs