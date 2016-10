Kurioses: DLC für sexy Shooter kostet 90 US-Dollar und lässt durch Klamotten schauen

Gal*Gun ist ein japanischer Schulmädchen-Rail-Shooter im Stile eines The House of the Dead von Sega, nur mit niedlichen Anime-Schulmädchen in knappen Uniformen anstelle von Zombies und sonstigen Scheusalen. Die verwendete Munition weicht ebenso von der Norm ab und besteht aus dem Sexuallockstoff Pheromon. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Mädchens, das von einem Engel mit dem Pfeil der Liebe getroffen wurde. Doch anstelle dass infolgedessen die große Liebe in unser Alter-Ego verknallt ist, hat diese eine zu hohe Dosis abbekommen und alle Mädchen in der Umgebung drehen durch.

Um sich vor den heranstürmenden Liebschaften zu retten und ihre wahre Liebe zu finden, muss sie sich mit den Pheromonen zuerst durch die "Gegner" schießen, bis diese in Extase verfallen und daraufhin als besiegt gelten. Klingt vielleicht seltsam, wird auf Steam jedoch im Durchschnitt als "sehr positiv" bewertet. Nun ist für Gal*Gun ein DLC erschienen, der Pheromon Z heißt und stolze 90 US-Dollar kostet. Im deutschen Steam-Store kostet der DLC 82,99 Euro.

Was mag da wohl drin stecken, fragt man sich vielleicht bei diesem Preis. Die Erklärung ist recht simpel: Der DLC schaltet im Spiel eine Funktion frei, mit der man durch die Klamotten der Schulmädchen hindurchschauen kann. Unterwäsche-Fans wird es sicherlich freuen. Ob das Feature so viel Wert ist wie manch eine Collector's Edition einer Triple-A-Produktion, muss letztendlich jeder für sich entscheiden.

Tod, Gewalt und Sex spielen in vielen Games eine wichtige Rolle. In unserem Special "Die Sache Mit der Moral in Spielen" gehen wir tiefer in die Thematik und geben einen ausführlichen Überblick über die Spielebranche. Mehr Kurioses findet ihr auf unserer entsprechenden Themenseite. Was ist von dem 90-Dollar-DLC haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben!