Konami vs. Hideo Kojima: Der Streit hält an

Während der TGS 2016 wurde Spieledesigner und Metal-Gear-Erfinder Hideo Kojima zu seiner Meinung über das Survival-Spiel Metal Gear Survive befragt, woraufhin er antwortete, dass er nichts damit zu tun habe, aber nicht verstehen würde, warum Zombies in einem Spiel auftauchen, dass sich eigentlich um Spionage und politische Fiktion dreht.

Diese Aussage und vor allem das Gelächter der Zuhörer nach der Aussage von Kojima haben Konami überhaupt nicht gefallen. Konami ist der ehemalige Arbeitgeber von Hideo Kojima und lässt derzeit Metal Gear Survive entwickeln. Konami soll dem japanischen Nachrichtenmagazin Nikkei zufolge einen Brief an Hideo Kojima geschrieben und den Designer beschuldigt haben, das Ansehen des Unternehmens auf unfaire Weise zu beflecken. Hierzu sollte gesagt werden, dass es in Japan nicht üblich ist, dass sich ehemalige Angestellte über ihre Ex-Arbeitgeber auslassen.

Zudem soll Konami einen Teil der Abfindung von Kojima nicht bezahlt haben, was das Unternehmen aber dementiert. Hinzu kommt, dass Kojimas neues Spielestudio Kojima Productions Probleme hat, in die Kanto IT Software Health Insurance Association aufgenommen zu werden. Diese bietet Mitgliedern einen Rabatt auf die Krankenversicherung. Über 7.000 Unternehmen sind Mitglied, darunter auch Konami. Das Unternehmen soll sehr großen Einfluss auf die Association ausüben können. Hierzu wollten sich aber weder Konami noch die Kanto IT Software Health Insurance Association äußern.

Damit nicht genug, soll Nikkei zufolge Konami ehemaligen Angestellten untersagen, die Firma in Ihrem Lebenslauf zu erwähnen. Außerdem werden andere Unternehmen davor gewarnt, Ex-Konami-Mitarbeiter einzustellen. Zu all diesen Anschuldigungen gibt es bislang noch keine offiziellen Reaktionen.

