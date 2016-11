Nach der unrühmlichen Trennung von Publisher Konami und Mastermind sowie Metal Gear-Schöpfer Hideo Kojima im vergangenen Jahr, konnte der japanische Spieldesigner aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses, der von Konamis Anwälten erwirkt wurde, nicht an der Verleihung der The Game Awards 2015 teilnehmen. Darüber und über die Reaktionen von Entwicklern auf den Ausschluss von Kojima bei den Game Awards 2015 berichteten wir in der Vergangenheit in diesem Artikel.

Besondere Ehrung für einen besonderen Menschen

In diesem Jahr jedoch stehen die Dinge ganz anders und Kojima wird auf der diesjährigen Veranstaltung der The Game Awards am 1. Dezember 2016 eine "Industry Icon"-Auszeichnung erhalten. Das tweetete der Gastgeber und Moderator der Show Geoff Keighley vor wenigen Tagen in Kombination mit einem ikonischen Bild, das Kojima im schwarzen Anzug mit weißem Hemd und einer Miniaturausgabe der Weltkugel in den Händen zeigt.



He finally gets his trophy! @HIDEO_KOJIMA_EN to receive Industry Icon Award live at @thegameawards 2016 on Dec 1. https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/RHXNbyp9Py — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 17. November 2016

Bei dem Industry Icon Award handelt es sich um eine Auszeichnung, die Mastermind Kojima nicht zu unrecht verdient und entgegennehmen wird. Er war an der gesamten Metal Gear-Reihe als Director beteiligt und arbeitete ebenso an den meisten Spin-offs mit. Ebenso war der Mastermind an Videospielen wie Snatcher, Zone of the Enders und Boktai beteiligt. Er war auch Director von P.T., einem spielbaren Teaser (P.T. = playable teaser) auf PS4 zum geplanten Horror-Game Silent Hills. Diese Demo ist mittlerweile nicht mehr verfügbar und auch P.T. wurde eingestellt und gehört der Vergangenheit an.

Von 2011 bis 2015 war er sogar Vizepräsident von Konami, bis es dann zum bekannten Bruch kam und Kojima als Konsequenz den Publisher verließ und ein eigenes Studio gründete: Kojima Productions wurde geboren und erhob sich wie der Phoenix aus der Asche. Das erste vielversprechende Projekt des neugegründeten Studios ist Death Stranding, ein Horror-Projekt mit dem bekannten The Walking Dead-Schauspieler Norman Reedus (Rauhbein Daryl Dixon), welches sich aktuell in Entwicklung befindet. Noch Ende September dieses Jahres redete Hideo Kojima über Einzelheiten zum Release, Casting, Gameplay und noch mehr.

Mehr Interessantes über Kojima Productions, Hideo Kojimas eigenes Spielestudio, und deren Horror-Projekt Death Stranding, findet ihr auf unseren umfangreichen Themenseiten, wenn ihr den Links folgt. Wie ihr es findet, dass Kojima in diesem Jahr den besagten Award verliehen bekommt, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!