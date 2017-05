Dynasty Warriors 9: PS4 Pro-Features bestätigt

In Dynasty Warriors 9 verschlägt es den Spieler in das feudale China. Hier kämpfen Kriegsherren um die Vorherrschaft über das Reich der Mitte. Zeitlich spielt der Titel in den letzten Tagen der Han-Dynastie und dem beginnenden Zeitalter der Drei Königreiche. Die Weltkarte wird komplett neu designt und die Landschaften reichen von üppigen Ebenen bis hin zu schneebedeckten Gipfeln.

Dynamische Tageszeiten und Wetterzyklen

Es soll dynamische Tag/Nacht-Wechsel und Wetterzyklen geben. Die Erforschung der Umgebung und die Möglichkeit sich an eben diese anzupassen, sollen neue taktische Optionen eröffnen und erlauben, Hindernisse zu vermeiden oder Konflikten ganz aus dem Weg zu gehen.

Wie Director Atsushi Miyauchi im Gespräch mit Gamer.com bestätigt, wird das Spiel auf der PS4 Pro wahlweise in 1080p Auflösung und mit stabilen 60 fps oder in 4K Auflösung - ob nativ oder via Checkerboard ist unklar - und mit stabilen 30 fps laufen.

Quelle: Offizielle Pressemitteilung Koch Media / Gamer.com