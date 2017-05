Knights of Valour: Fantasy-Beat-em-Up ist für PS4 erschienen

Seid ihr auf dem Suche nach einem neuen Beat 'em Up? Dann könnt ihr euch jetzt das Fantasyspiel Knights of Valour für die Playstation 4 herunterladen.

In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von einem von sieben einzigartigen Charakteren, die alle über andere Eigenschaften verfügen. Gemeinsam im Team mit bis drei anderen Spielern bekämpft ihr die Schergen des bösen Yan-Kaisers und müsst versuchen, eure Welt zu retten.

"Nachdem wir Knights of Valour angekündigt hatten, wurden wir von positivem Feedback aus der Community nahezu überrollt," so Achim Kaspers, General Manager GAMESinFLAMES. "Wir haben offensichtlich einen Nerv getroffen. Knights of Valour hat Fans auf der ganzen Welt, und sie können es kaum erwarten, den neuesten Titel der Franchise zu spielen. Wir sind mit den Reaktionen äußerst zufrieden und freuen uns darauf, die Community weltweit weiter wachsen zu sehen."

Ihr kämpft euch durch bunte Levels und müsst dabei auf Teamplay setzen, um den Sieg im Beat 'em Up Knights of Valour davon zu tragen. Das Spiel nutzt ein Free2Play-Modell und kann daher kostenlos heruntergeladen werden.

Quelle: Pressemeldung