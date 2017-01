Gremlin: Kleine Kiste, großes Monster - Trailer zum Horrorfilm

11.01.2017 um 14:45 Uhr Gremlin (ohne 's') ist kein Reboot der Knuddelmonster der 80er-Jahre, schlägt aber in eine ähnliche Kerbe. Denn auch hier geht es um ein Monster, an das bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Regisseur Ryan Bellgardt erzählt die Geschichte einer mysteriösen Kiste, die Familienvater Adam Hampton geschenkt wird. In der Box steckt ein Monster, das Adam und seine Familie töten wird - außer er gibt das unheilvolle Geschenk rechtzeitig an eine andere Person weiter, die er liebt. Wann der Streifen hierzulande veröffentlicht wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

