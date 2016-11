Passend zum Zum DVD- und Blu-ray-Start von Ice Age 5: Kollision voraus verlosen wird schicke Blu-rays und Merchandise zum Film (seit dem 10. November als 4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray 3D, Blu-ray und DVD bereits seit 27. Oktober als Digital HD verfügbar). Ihr wollt mitmachen? In diesem Artikel verraten wir euch, wie es funktioniert! Bilder der Preise seht ihr am Ende dieser Zeilen in der Galerie.

Das könnt ihr gewinnen

Ice Age 5: Gewinnt zum DVD- und Blu-ray-Start tolle Preise. Quelle: 20th Century Fox Home Entertainment

3x je eine Blu-ray von Ice Age 5: Kollision voraus

3x je eine Ice Age-Picknickdecke

3x je ein Ice Age-Trinkbecher

3x je ein Ice Age-T-Shirt (Größe L)

So macht ihr mit

Ihr habt Lust, einen der Preise zu gewinnen? Schreibt uns eine Mail, in der ihr die folgende Gewinnspielfrage beantwortet: Wohin wird Scrat in Ice Age 5: Kollision voraus geschleudert?

Ice Age 5: Gewinnt zum DVD- und Blu-ray-Start tolle Preise. Quelle: 20th Century Fox Home Entertainment A) In den Kindergarten

B) Ins Weltall

C) In den Trump Tower

D) In den Hühnerstall

Schreibt uns außerdem, warum ihr ein großer Ice Age-Fan seid und warum ihr einen der Preise unbedingt braucht! Schickt die richtige Antwort zusammen mit dem Text, eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "Ice Age 5". Das Gewinnspiel läuft vom 11. November 2016 bis zum 25. November 2016 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Falsche Antworten oder fehlende Begründungen werden ebenfalls nicht gewertet. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen.

Darum geht's in Ice Age 5: Kollision voraus

Die Ice Age-Helden sind wieder da - in einem neuen Abenteuer mit mammutmäßigem Spaß für die ganze Ice Age 5: Gewinnt zum DVD- und Blu-ray-Start tolle Preise. Quelle: 20th Century Fox Home Entertainment Familie! Scrats ultimative Jagd nach der Eichel, die er immer wieder verliert, katapultiert ihn in den Weltraum. Dort löst er versehentlich eine Reihe von kosmischen Ereignissen aus, die eine große Gefahr für die Ice Age-Welt darstellen. Nun muss sich die ungewöhnliche Herde um Manny, Ellie, Sid, Buck und Diego gemeinsam auf eine irrsinnige Reise machen, voll mit turbulenter Action und neuen farbenfrohen Charakteren, um die globale Scrat-tastrophe zu überleben.

Bonusmaterial der Blu-ray 3D und Blu-ray

Ice Age: Was bisher geschah

Scrat: Verpeilt im Weltall

Scratasia: Scrats Solo- Abenteuer

Geheimnisse der Scratazonen

Sternzeichen des Tierreichs

Faktencheck mit Astrophysiker Neil deGrasse Tyson

Bucks Figaro-Arie zum Mitsingen

Bildergalerie

Original Kinotrailer

Musikvideo zum Mitsingen

