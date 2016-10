King's Quest: Releasetermin von Episode 5 steht fest

Nachdem man zwischen den bisherigen Episoden des Adventures King's Quest immer etwas länger warten musste, kommt das Finale nun überraschend schnell. Bereits am 25. Oktober wird Episode 5: The Good Knight die Geschichte rund um König Graham abschließen.

In dieser Episode ist Graham bereits ein alter Mann, der sich noch ein letztes Mal aufmachen möchte, ein Abenteuer zu erleben. Doch seine Gesundheit ist nicht mehr die beste und es steht mehr auf dem Spiel, als das Ziel der Unternehmung nicht erreichen zu können. Matt Korba, Präsident und Creative Director des Entwicklerstudios The Odd Gentlemen erklärt, dass es für alle Beteiligten eine surreale Erfahrung war, König Graham mit jeder Episode wachsen und sich entwickeln zu sehen. Alle im Team hätten sich mit ihm entwickelt. Man würde sich nun den finalen Seiten aus dem Buch nähern, welches die komplette Geschichte von König Graham erzählt.

Am 25. Oktober wird Sierra außerdem mit King's Quest: The Complete Collection die Retailversion des Spiels für Playstation 3 und 4, Xbox One sowie Xbox 360 veröffentlichen. Diese Version enthält alle Kapitel des Spiels. Dann kann man die Geschichte am Stück erleben.

Wie es nach King's Quest mit den legendären "Quest"-Adventures von Sierra weitergeht, ist noch nicht bekannt. Einen Vorschlag hätten wir allerdings: Wie wäre es denn mit einem Space Quest im Stil von King's Quest? Den schusseligen Weltraum-Hausmeister Roger Wilco würden sicher viel Fans gerne wiedersehen und mit ihm Abenteuer im All erleben.

