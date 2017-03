Am 31. März 2017 veröffentlicht Publisher Square Enix mit Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix eine Spiele-Sammlung mit insgesamt sechs unterschiedlichen Titeln der Disney-Rollenspiel-Reihe exklusiv für PlayStation 4. Knapp eine Woche vor dem Release steht nun ein neuer Trailer mit dem Namen "Fight the Darkness" bereit, der einen Überblick über die kommende Kollektion gibt. Das neue Paket fasst die bereits für PlayStation 3 erschienenen Sammlungen aus den Jahren 2013 und 2014 zusammen. Folgende Titel befinden sich in Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix:

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (überarbeitete Filmsequenzen)

Kingdom Hearts 2 Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (überarbeitete Filmsequenzen)

Passend zum Release am Ende des Monats wird zudem ein Day-One-Patch zum Download bereit stehen. Das Update wird einige Performance-Probleme beheben und weitere Dinge verbessern. Die genauen Details werden in den kommenden Tagen von Square Enix bekannt gegeben. Den neu veröffentlichten Trailer "Fight the Darkness" könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen.