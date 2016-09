Kingdom Come: Deliverance: Deep Silver ist Publisher des Rollenspiels

Koch Media wird das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance unter dem Label Deep Silver weltweit vertreiben. Dies gab das polnische Entwicklerstudio Warhorse bekannt.

Martin Frývaldský, CEO of Warhorse Studios erklärt: "Das ist eine großartige Gelegenheit für uns, Kingdom Come: Deliverance noch mehr Spielern auf der Welt anbieten zu können. Unsere Kompetenzen liegen darin, ein herausragendes Spiel zu entwickeln. Mit Koch Media als starkem Partner haben wir nun die Chance, eine noch größere Zielgruppe zu erreichen."

Die Entwickler sollen alle Freiheiten behalten, was die Entwicklung des Spiels angeht und man wird weiterhin so offen mit der Community kommunizieren, wie man das bisher getan hat. Mit dem Co-Publishing-Deal hätte man einen wichtigen Meilenstein erreicht. Koch Media würde das Rollenspiel sowohl in physischer Form als Boxed Version als auch in digitaler Form für die Playstation 4 und die Xbox One vertreiben. Auch den Vertrieb der Boxed-Version der PC-Fassung übernimmt Koch Media. Warhorse dagegen wird die digitale PC-Version weltweit vertreiben.

Alle Versionen, digital und physisch, sowie für alle Plattformen, werden 2017 erscheinen. Ein genaues Datum wird noch bekannt gegeben. Für Backer der Kickstarter-Kampagne soll sich nichts ändern. Man wird nichts am Spiel verändern und auch die Belohnungen bleiben dieselben. Diese wird man kurz nach dem Release des Spiels an die Backer ausliefern. Warhorse glaubt, dass man durch die Kooperation mit Koch Media/Deep Silver Kingdom Come: Deliverance zu einem noch besseren Spiel machen kann.

