Das kommende Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance setzt auf viel Realismus. Daher gibt es beispielsweise keine Magie oder Fabelwesen. Das Spiel ist im Böhmen des 15. Jahrhunderts angesiedelt und nicht in einer Fantasywelt.

Der Realismus überträgt sich auf viele Elemente des Spiels. So wurde beispielsweise ein Kloster im Spiel mit Hilfe von Historikern nachgebaut. Inklusive der damals gängigen Toiletten, bei denen die Mönche ihre Notdurft aus dem Gebäude heraus verrichteten. Selbst bei den Quests achtet man auf Realismus. Beispielsweise, wenn man sich in das Kloster einschleichen muss. Die historischen Berater erklärten den Entwickler, ob und wie sowas möglich gewesen wäre.

Ein anderes Beispiel hat mit Banditen zu tun. Ihr könnt versuchen, deren Lager zu stürmen, doch werdet ihr gegen die Übermacht kaum eine Chance haben. Oder ihr versucht, euch ins Lager zu schleichen. Doch wer dabei eine Plattenrüstung trägt, wird schnell erwischt.

In Sachen Charakterentwicklung will man ebenfalls nichts übertreiben. Der Held bekommt daher im Verlauf der Handlung nie zusätzliche Hitpoints und kann auch seine Ausdauer nicht verbessern. Ebenfalls wird man keine Skills erlernen können, die es zu jener Zeit nicht gab und welche man in relativ kurzer Zeit gar nicht erlernen kann. Dies führt dazu, dass man nie einen "Über"-Helden spielt, der mit links jeden Gegner besiegt. Legt ihr euch selbst im späteren Spielverlauf mit einem Bauern an, so wird dieser in der Lage sein, euch mit seiner Mistgabel zu töten. Jeder Gegner wird immer eine Herausforderung darstellen.

Kingdom Come: Deliverance wird 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Gamecritics