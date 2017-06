Kingdom Come Deliverance: Eines der grafisch schönsten PC-Spiele - Vorschau-Video zur RPG-Hoffnung

Auf Kingdom Come: Deliverance warten Rollenspieler und Mittelalter-Fans bereits sehnsüchtig. Auf der E3 2017 besuchten wir die Entwickler von Warhorse Studios, um erstmals seit der Beta wieder selber Hand an das vielversprechende Rollenspiel zu legen. In unserem angehängten Vorschau-Video stellen wir euch den Story-Einstieg in die faszinierende Welt von Kingdom Come: Deliverance vor - und erklären, was es alles zu tun gibt. Und das ist jede Menge! Was sich in Sachen Technik auf dem PC getan hat, erfahrt ihr im Video ebenfalls. Eines steht fest: Kingdom Come: Deliverance zählt zu den grafisch schönsten Spielen, die wir je auf dem PC gesehen haben.

In der auf der E3 2017 gespielten Demo von Kingdom Come Deliverance starten wir mit einer der ersten Missionen des Spiels. Darin wacht Protagonist Henry nach einer durchzechten Nacht in der Hütte seiner Eltern auf. In einem Dialog mit seiner Mutter legen wir die Ausrichtung unseres Charakters fest - feste Klassen gibt es in Kingdom Come keine. In der Demo beschließen wir, dass Henry für unsere Session eher diplomatische und soziale Fähigkeiten nutzen soll, anstatt seine Probleme mit reiner Muskelkraft zu lösen. Denn Probleme gibt es in der Welt von Kingdom Come Deliverance einige, wie ihr in unserem Video erfahrt. Bis ihr die lösen könnt, müsst ihr euch jedoch noch etwas gedulden: Der Release des Rollenspiels ist für den 13. Februar 2018 geplant - auf PC, PS4 und Xbox One. Weitere Eindrücke lest ihr in unserer großen E3-Vorschau zu Kingdom Come Deliverance.