Kingdom Come: Deliverance: Unterstützung für PS4 Pro bestätigt

Noch in diesem Jahr wird das Entwicklerteam der Warhorse Studios gemeinsam mit Publisher Deep Silver das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Während Fans weiterhin auf die Ankündigung des Release-Datums warten, hat das Studio neue Informationen zur Konsolen-Fassung des Titels verraten. Im wöchentlichen Update zu Kingdom Come: Deliverance hat Warhorse Studios nun verraten, dass das Spiel PlayStation 4 Pro-Support bieten wird. Genauere Details zu den einzelnen Verbesserungen stehen noch aus.

Sicher ist jedoch, dass die PS4 Pro-Version nicht nur über eine höhere Auflösung, sondern auch über bessere Grafik verfügen wird. Kingdom Come: Deliverance wurde bereits Anfang des Jahres 2014 erfolgreich auf Kickstarter finanziert. Über 1,1 Millionen britische Pfund konnte das Studio sammeln - für das Erreichen des Ziels waren nur 300.000 Pfund nötig. Seit dem Release der Alpha-Version wurde die Veröffentlichung immer wieder verschoben. Nun soll es in diesem Jahr jedoch soweit sein. Weitere Meldungen und Videos zu Kingdom Come: Deliverance findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Warhorse Studios Forum