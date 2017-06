Kingdom Come Deliverance: Atmosphärischer Teaser-Trailer zur E3 2017

Vom 13. bis 15. Juni 2017 findet in Los Angeles die Electronic Entertainment Expo (kurz: E3) statt. Die Spielemesse gehört zu den bekanntesten der Welt und bringt jährlich viele verschiedene Neuankündigungen. Auch das Entwicklerteam der Warhorse Studios wird in diesem Jahr anwesend sein und neue Informationen über das kommende Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance teilen. Als kleine Einstimmung hat Publisher Deep Silver nun im Vorfeld des Events einen kurzen Teaser-Trailer veröffentlicht.



Im Video erhalten Spieler einen Überblick über die Landschaften, die Dörfer sowie die unterschiedlichen Burgen, die in Kingdom Come: Deliverance warten. Zuletzt hat das Team der Warhorse Studios bekannt gegeben, dass das Rollenspiel die leistungsstarke PlayStation 4 Pro unterstützen wird. Weitere Meldungen und Videos zu Kingdom Come: Deliverance findet Ihr auf unserer Themenseite.