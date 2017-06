Kingdom Come: Deliverance - Finaler Release-Termin & E3-Trailer

Kingdom Come: Deliverance hat endlich einen (hoffentlich) finalen Release-Termin. Wie Publisher Deep Silver und Entwickler Warhorse Studios bekannt geben, erscheint das mittelalterliche Open-World-Rollenspiel am 13. Februar 2018. Ursprünglich war der Release einmal für das Jahr 2015 geplant. Damals befand sich Kingdome Come: Deliverance allerdings auch nur für den PC in der Mache. Die Umsetzungen für Konsolen (PS4, Xbox One) wurden erst deutlich später angekündigt.

Ebenfalls heute wurde der offizielle E3-Trailer zu Kingdome Come: Deliverance veröffentlicht, nachdem der kürzere Messe-Teaser bereits seit einigen Tagen verfügbar ist. Der Clip zeigt ein paar neue Spielszenen. Was uns auf der Messe in Los Angeles noch an weiteren Neuigkeiten erwartet, ist der Pressemitteilung leider nicht zu entnehmen. Kingdom Come: Deliverance wird aber definitiv Thema auf der E3 2017 (13. bis 15. Juni) sein. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Kingdom Come: Deliverance.