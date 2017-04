Kingdom Come: Deliverance - Entwickler-Video zu den aufwendigen Cut-Scenes

Von Warhorse Studios gibt es heute das nächste Entwickler-Video zu Kingdom Come: Deliverance. Thema des über zehn Minuten langen Clips sind die Zwischensequenzen. Addiert kommen diese auf eine Länge von über vier Stunden, produziert im hauseigenen Motion-Capture-Studio des tschechischen Entwicklers. An der Entstehung der aufwendigen Minifilme sind über 50 Schauspieler aus mehreren Ländern beteiligt, darunter Luke Dale, Matthew Wolf, Brian Blessed und Tom McKay Henry.

Wann wir dieser Zwischensequenzen zu sehen bekommen werden, bleibt indes allerdings noch abzuwarten. Wann Kingdom Come: Deliverance denn nun erscheint, ist nach wie vor unklar. Der Release ist für dieses Jahr geplant. Einen konkreten Termin gibt es nicht. Das dürfte wohl nicht zuletzt an den Konsolenumsetzungen (PS4, Xbox One) liegen. Ursprünglich war Kingdom Come: Deliverance nämlich nur für den PC in der Mache. Alle weiteren News und Infos u findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Kingdom Come: Deliverance.