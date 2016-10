Update:

Killing Floor wird auch in der PC-Version komplett ohne Schnitte auskommen; der ultrabrutale Koop-Shooter mit zerspratzenden Zombies hat von der USK auch am PC eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten. Damit darf das Spiel am 18. November 2016 ohne Veränderungen im Vergleich zur internationalen Fassung in den Händlerregalen stehen. An diesem Tag endet somit auch die Early-Access-Phase auf Steam.

Publisher Deep Silver schreibt in einer Pressemitteilung zum Thema stolz: "Killing Floor 2 ist damit das vermutlich härteste Spiel, das legal in Deutschland erhältlich ist." Der Vorgänger Killing Floor wurde für den deutschen Markt noch angepasst; Entwickler Tripwire Interactive hatte die Gewaltdarstellung in Deutschland zurückgefahren.

Originalmeldung vom 21. Oktober 2016:

Killing Floor 2 erscheint erstmals komplett ungeschnitten auf PS4 und PS4 Pro. Das gab Deep Silver heute offiziell bekannt. Die USK hat den Horror-Shooter ab 18 Jahren freigegeben. Somit entspricht die deutsche Version inhaltlich der internationalen Fassung. Die Entscheidung. Killing Floor 2 ungeschnitten für PS4 und PS4 Pro auf den Markt zu bringen, fiel nach Appellation eines Bundeslandes erst in der dritten Instanz einstimmig vom zuständigen Gremium.

"Damit ist Killing Floor 2 vermutlich das härteste Spiel, das derzeit in Deutschland im Einzelhandel legal erhältlich ist.", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. Fans von schnellen Koop- und Versus-Gefechten steht damit nichts mehr im Wege, den Titel am Release-Tag ausgiebig zu genießen. Um was geht es in Killing Floor 2? Überall in Europa wüten Horden von Mutanten. Die Zivilisation ist im Chaos versunken, es gibt keine Kommunikationsmöglichkeiten mehr, Regierungen sind zusammengebrochen und Militärkräfte wurden ausgelöscht. Die verbliebene Bevölkerung kämpft ums nackte Überleben.

Killing Floor 2 kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint am 18. November 2016 für Playstation 4 und Playstation 4 Pro. Weitere Infos rund um den Horror-Multiplayer-Shooter erfahrt ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Killing Floor 2-Themenseite. Diese erreicht ihr nach einem Klick auf unseren Link. Bestellt ihr das Spiel vor oder kauft ihr es direkt am Release-Tag? Hinterlasst uns eine Nachricht am Ende dieser Zeilen im entsprechenden Comment-Feld.

