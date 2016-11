Killing Floor 2: PlayStation 4-Version hat Goldstatus erreicht

Am vergangenen Wochenende hatten die ersten Spieler die Möglichkeit in der Open Beta von Killing Floor 2 den Shooter wenige Tage vor dem Release schon einmal auszuprobieren. Nun haben das Entwicklerteam von Tripwire Interactive sowie Publisher Deep Silver in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass die PlayStation 4-Version von Killing Floor 2 den Goldstatus erreicht hat und damit der Release am 18. November 2016 für PS4 und PC eingehalten werden kann. Alle Besitzer einer PlayStation 4 Pro werden außerdem zum Launch von einer verbesserten Auflösung bzw. einer höheren Bildrate profitieren.

Der blutige Ego-Shooter konnte seit Ende April 2016 als Early-Access-Version für den PC über Steam erworben werden. Trotz des hohen Grades an Brutalität wird das Spiel auch in Deutschland ungeschnitten ab 18 Jahren im Handel erscheinen. In Killing Floor 2 werden die Spieler in verschiedenen Spielmodi gegeneinander oder miteinander antreten können. Darunter ist unter anderem ein PvP-Survival-Modus für zwölf Spieler, bei dem zwei Teams - bestehend aus sechs Personen - gegeneinander antreten. Zudem können sie in einem Koop-Modus für sechs Spieler aus vielen verschiedenen Charakteren wählen und gegen Horden von Zeds kämpfen.

