01:59

Blasphemous: Kickstarter-Trailer zum 2D-Dark-Souls Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74085%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1228666%26product%5Fid%3D239378%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74085[/ctecvideo]

Blasphemous: Kickstarter-Trailer zum 2D-Dark-Souls

28.05.2017 um 10:15 Uhr Hier könnt ihr euch das Kickstarter-Video zu Blasphemous ansehen. Indie-Entwickler The Game Kitchen (The Last Door) will mindestens 50.000 Dollar via Crowdfunding einsammeln. Blasphemous ist ein düsterer Sidescroller, der gewisse Gemeinsamkeiten mit Dark Souls nicht verhehlen kann.

Mehr zu Kickstarter findet ihr auf unserer Themenseite.