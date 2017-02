Kickstarter: Brettspiele laufen Computerspielen den Rang ab

Kickstarter hat sich vor allem in den Jahren 2012 und 2013 zu DER Crowdfunding-Plattform für Computerspiele von Indie-Entwicklern gemausert. Doch inzwischen scheint die Finanzierung von neuen Spielern über die Plattform stark rückläufig zu sein.

Gamasutra hat sich dies etwas genauer angesehen und kam zu interessanten Schlussfolgerungen. Es kann nicht bestritten werden, dass 2016 kein gutes Jahr für Crowdfunding von Computerspielen über Kickstarter war. Laut Gamasutra ist zu erkennen, dass es im vergangenen Jahr weniger Spiele gab, die über Kickstarter finanziert werden sollten. Dafür konnten mehr Spiele eine erfolgreiche Finanzierung erhalten. Generell ist zu erkennen, dass die Erfolgsrate steigt, was mit daran liegt, dass die Projekte immer professioneller angepriesen werden. Entwickler verstehen langsam, wie sie die Aufmerksamkeit der Unterstützer auf sich ziehen und sie für ihr Spiel begeistern können.

Allerdings ist auch zu erkennen, dass immer weniger "Backer" bereit sind, größere Summen zu investieren. Gerade die hohen "Tiers" bei den Crowdfunding-Kampagnen mit mehreren Tausend Dollar laufen nicht mehr so gut. Dafür sind aber immer mehr Spieler bereit, zwischen 100 und 500 Dollar zu investieren. Auch dies zeigt, dass die Kampagnen immer professioneller werden.

Ein weiterer Grund, warum 2016 nur rund 16 Millionen US-Dollar für Spieleprojekte ausgegeben wurden, verglichen mit rund 48 Millionen Dollar im Jahr 2013 und etwa 42 Millionen Dollar im Jahr 2015, ist das Aufkommen neuer Plattformen wie beispielsweise Fig. Über Fig wurden einige hochkarätige Spiel wie Psychonauts 2 und Wasteland 3 finanziert. Zudem ist ein Konkurrent auch Steam Early Access. Entwickler können Crowdfunding umgehen und ihre Spiele direkt über das Early-Access-Programm auf Steam online stellen.

Der große Gewinner auf Kickstarter ist jedoch der Bereich "Brettspiele". 2016 wurden Projekte im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar finanziert. In jedem Jahr seit 2009 kam es zu einer Steigerung der Beteiligung. Einer Studie zufolge soll der gesamte Brettspiele-Markt alleine in den USA einen Wert von rund 1,4 Milliarden Dollar haben. Und die USA machen nur etwa 45 Prozent dieses Marktes aus, was diesem einen Wert von über 3 Milliarden Dollar verlieht. Bedenkt man, dass 2016 rund 100 Millionen Dollar rein über Kickstarter eingenommen wurden, dann sind das nur etwa 3 Prozent. Es ist also noch genug Luft nach oben vorhanden in diesem Segment. Das dem wirklich so ist, zeigt die Kickstarter-Kampagne des Brettspiels Kingdom Death: Monster 1.5, welche mit 12,3 Millionen Dollar die erfolgreichste Brettspiel-Finanzierung der Plattform war und damit schon mehr als 12 Prozent dessen eingenommen hat, was das gesamte Jahr 2016 im Bereich der Brettspiele erzielt werden konnte.

Quelle: Gamasutra