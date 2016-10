Das italienische Studio Trinity Team versucht mit Hilfe von Kickstarter sein neuestes Projekt Slaps and Beans zu finanzieren. Auf den ersten Blick scheint es sich um einen weiteren, x-beliebigen Sidescroller mit Retro-Pixeloptik zu handeln. Doch weit gefehlt! Slaps and Beans soll das erste offizielle Spiel zu den absolut kultigen Kinofilmen mit Bud Spencer und Terence Hill werden. Zur Realisierung benötigen die Macher mindestens 130.000 Euro. Bislang ist nur ein Bruchteil dieser Summe zusammengekommen. Allerdings läuft die Crowdfunding-Kampagne auch noch bis zum 11. Dezember.

Im Erfolgsfall soll Slaps and Beans im Dezember 2017 für den PC erscheinen. Bei Erreichen der entsprechenden Stretchgoals wird es auch Fassungen für PS4, Xbox One und Mobilgeräte geben. Slaps and Beans ist in erster Linie natürlich ein Beat'em up. Welche Art von Spiel würde man wohl auch sonst erwarten, wenn die Protagonisten Bud Spencer und Terence Hill heißen? Daneben soll es aber auch diverse Minispiele und Puzzles geben. Slaps and Beans basiert auf der Fingerübung Schiaffi & Fagioli (Italienisch für Slaps and Beans, also Ohrfeigen und Bohnen), veröffentlicht vor ziemlich genau einem Jahr. Einen Gameplay-Trailer und eine Handvoll Screenshots aus Slaps and Beans findet ihr unterhalb.

Quelle: Kickstarter