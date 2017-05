Blasphemous: 2D-Dark-Souls von The Game Kitchen bei Kickstarter

Indie-Entwickler The Game Kitchen (The Last Door) will sein nächstes Projekt via Crowdfunding finanzieren. Die bereits gestartete Kickstarter-Kampagne für Blasphemous, so der Titel, verläuft vielversprechend. Die mindestens angepeilten 50.000 Dollar sind zu etwa 80 Prozent erreicht. Blasphemous sollte die Zielvorgabe also bis 21. Juni spielend erreichen. Dann endet die Kampagne. Es wird Stretch Goals geben. Ab 100.000 Dollar wird Blasphemous beispielsweise "wöchentliche Herausforderungen" erhalten.

Mit der Entwicklung von Blasphemous wurde im November des vergangenen Jahres begonnen. Blasphemous ist ein düsterer Sidescroller mit monströsen Feinden und Bossgegnern in einer Dark-Fantasy-Welt. Die Bezeichung als "Dark Souls in 2D" geht wohl nicht allzu weit an der spielerischen Realität vorbei. Damit erinnert Blasphemous zugleich natürlich auch an Salt & Sanctuary. Schaut euch hierzu auch das Bildmaterial an. Erscheinen soll Blasphemous erst im 1. Quartal 2019. Geplant sind Fassungen für PC, PS4, Xbox One und auch Nintendo Switch.

Quelle: Kickstarter