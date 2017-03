Battle Princess Madelyn: Ghouls'n Ghosts-Klon erfolgreich bei Kickstarter

Seit gerade einmal fünf Tagen läuft die Crowdfunding-Kampagne für Battle Princess Madelyn. Und doch wurde die gewünschte Mindestsumme von 60.000 Kanadischen Dollar (umgerechnet etwa 40.000 Euro) schon weit überschritten. Momentan liegt der Kontostand bei 105.000 CAD, vorgestreckt von mehr als 1.500 Backern. Zahlreiche Stretchgoals (mehr Nebenquests, Feinde, Arcade-Modus etc.) wurden damit ebenfalls schon erreicht. Noch bist zum 14. April habt ihr Zeit, um ebenfalls euer Scherflein beizutragen.

Wie ist der Erfolg von Battle Princess Madelyn zu erklären? Offenbar dürsten Retro-Fans nach einer Neuauflage des Klassikers Ghouls'n Ghosts, der eindeutig Vorbild stand, woraus Entwickler Causal Bit Games allerdings auf keinerlei Hehl macht. Ein weiterer Grund dürfte in der Tatsache zu sehen sein, dass bereits jetzt eine spielbare Demoversion bei Steam verfügbar. Keineswegs der Regelfall bei Crowdfunding-Projekten. In der Mache ist Battle Princess Madelyn aber nicht nur für PC, sondern auch PS4, Xbox One, Wii U und Nintendo Switch. Der Release ist für Anfang 2018 geplant.

Quelle(n): Kickstarter, Steam