Lost Ember: Atmosphärisches Tier-Adventure bei Kickstarter

Bei Kickstarter ist eine Finanzierungskampagne zu einem weiteren interessanten Gameprojekt angelaufen. Dar bislang unbekannte Indie-Entwickler Mooneye Studios möchte für seinen Titel Lost Ember mindestens 100.000 Dollar einsammeln. Das könnte klappen, bereits jetzt ist mehr als ein Viertel dieser Summe erreicht. Die Kampagne läuft noch bis 14. November. Mooneye benötigt die Finanzspritze lediglich zur Fertigstellung von Lost Ember. Die Arbeiten haben bereits vor einiger Zeit begonnen. Dementsprechend existiert auch schon Vorzeigbares. Bildmaterial zu Lost Ember findet ihr unterhalb.

Der Spieler verkörpert in Lost Ember zunächst einen Wolf. Allerdings ist es auch möglich, die Kontrolle über andere Tiere zu übernehmen, was völlig neue Perspektiven auf die Spielwelt ermöglichen soll. Der "Gameplay"-Fokus liegt auf Exploration und dem Erleben der Storyline, über die noch herzlich wenig bekannt ist. Sollte die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich verlaufen, könnte Lost Ember Anfang 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. In Stein gemeißelt ist dieser Release-Zeitraum aber nicht.

Quelle: Kickstarter