Impeller Studios unternimmt einen weiteren Versuch, das nötige Kleingeld für die Entwicklung Starfighter Inc. via Crowdfunding einzusammeln. Seit einigen Tagen sucht das kleine Studios nach Unterstützern bei der Plattform Kickstarter. Die gewünschte Mindestsumme liegt bei 150.000 Dollar. Davon erreicht ist bislang ein gutes Drittel. Mehrere Stretchgoals sind bereits gesetzt. Ab 200.000 Dollar erhält Starfighter Inc. beispielsweise einen zusätzlichen Spielmodus (Capture / Escape).

Mit der ersten Kickstarter-Kampagne für Starfighter Inc. war Impeller vor inzwischen knapp zwei Jahren knapp gescheitert. Inzwischen ist die Entwicklung deutlich weiter fortgeschritten. Am grundlegenden Konzept hat sich nichts geändert: Starfighter Inc. wird nach wie vor als Mix aus "Counter-Strike und World of Warships im Weltraum" bezeichnet. Geboten werden in erster Linie Multiplayer-Dogfights im Stile des Klassikers X-Wing vs. TIE-Fighter. Herausragendes Feature soll die physikalische Korrektheit des dargestellten Universums sein. Direkt im Anschluss könnt ihr euch das Kickstarter-Video zu Starfighter Inc. ansehen.

Quelle: Kickstarter