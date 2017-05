Keystone: Warframe-Entwickler kündigen neuen Multiplayer-Shooter an

Warframe ist ein überaus erfolgreiches Spiel und auf diesen Erfolg möchte das kanadische Entwicklerstudio Digital Extremes aufbauen. Daher wurde jetzt das Onlinespiel Keystone angekündigt.

Keystone versetzt euch auf eine Reise durch ein Multiversum, das durch eine Art Brettspiel dargestellt wird. Ihr besitzt Karten, die euch Vorteile verschaffen, Kräfte verleihen und euch mächtige Waffen nutzen lassen. Mit dem richtigen Timing und einer ausgeklügelten Taktik könnt ihr eure Kartendecks so zusammenstellen, dass ihr die Oberhand im Spiel gewinnt und eure Gegner in den rasanten Shooter-Schlachten besiegt. Es ist sogar möglich, euch mit anderen Spielern zu verbünden und so eure Kartendecks gemeinsam auszubauen.

Schon am 25. Mai wird die Closed Alpha für Keystone beginnen. Auf der offiziellen Website dürft ihr euch jetzt für die Testphase anmelden. Die Alpha findet bis zum 29. Mai statt.

Digital Extremes' Sheldon Carter erklärt: "Der lang anhaltende Erfolg von Warframe hat es uns ermöglicht, ein zweites internes Team aufzustellen, das an einem komplett anderen aber ebenso spaßigen Konzept arbeitet, von dem wir sehr begeistert sind. Keystone basiert auf unseren eigenen Wurzeln im Ego-Shooter-Bereich und dem Konzept, mehrere Genre wie in Warframe miteinander zu mischen. Wir glauben, dass es noch genug Raum gibt, um zu zeigen, wie ein guter Shooter aussehen kann und wir hoffen, dass unsere Community das Potenzial des Spiels erkennt und uns auf der Reise begleiten wird."

Quelle: Pressemeldung