Der deutsche Publisher Kalypso Media und der sich derzeit in schwerem wirtschaftlichem Fahrwasser befindliche Entwickler Daedalic Entertainment sind eine Partnerschaft eingegangen. Kalypso wird nicht nur Valhalla Hills auf Konsolen (PS4, Xbox One) veröffentlichen, das war schon bekannt, sondern auch die beiden Taktk-Spiele Shadow Tactics: Blades of the Shogun und Das Schwarze Auge: Blackguards 2. Die Veröffentlichung ist jeweils für kommendes Jahr geplant. Kalypso übernimmt sowohl Vertrieb als auch Vermarktung.

Laut Simon Hellwig, Gründer und Global Managing Director von Kalypso, "können wir den qualitativ hochwertigen Produktionen von Daedalic die so wichtige Visibilität [...] weltweit sichern und ergänzen darüber hinaus exzellent unser eigenes Portfolio auf den Konsolen". Carsten Fichtelmann, CEO und Gründer von Daedalic, kommentiert den Deal so: "Mit Kalypso haben wir einen Partner gefunden, der auf eine starke Expertise im Bereich Konsolen-Publishing zurückblickt und mit dessen Unterstützung wir den internationalen Konsolenmarkt erobern möchten."