Justice League: Comic-Con-Trailer als 8-Bit-Videospiel

Warner Bros. zeigt vor einigen Woche auf der Comic-Con in San Diego unter anderem einen neuen Trailer zum kommenden Kinofilm Justice League. Die Macher hinter dem Youtube-Kanal "JoBlo" (über 1,3 Millionen Abonnenten) haben den etwa drei Minuten langen Clip ein 8-Bit-Makeover verpasst. Justice League sieht damit aus, wie ein Videospiel aus dieser Ära. Als Vorbild könnte beispielsweise Streets of Rage gedient haben. Ihr könnt euch sowohl das Original als auch die umgestylte Version unterhalb ansehen.

Justice League wurde 2014 angekündigt und soll gegen Ende des kommenden Jahres in den Kinos anlaufen. Regie führt Zack Snyder. wie auch schon bei Man of Steel und Batman v Superman: Dawn of Justice. Die Superheldenriege, bestehend aus Aquaman, Batman, Cyborg, Flash und Wonder Woman, bekommt es unter anderem mit Bösewicht Steppenwolf und seiner Parademons-Armee zu tun. Als Darsteller geben sich unter anderem Ben Affleck, Ezra Mille, Gal Gadot und Ray Fisher die Ehre.