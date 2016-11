Journey: Entwickler veröffentlicht Hinweise auf neues Spiel

Das Indie-Studio Thatgamecompany, das für so eigenwillige Titel wie Flower und Journey verantwortlich zeichnet, hat über Twitter Hinweise auf ein neues Spieleprojekt veröffentlicht. Der kalifornische Entwickler postete drei Bilder zu einem Spiel mit noch unbekanntem Titel, das auf Twitter, passend zum Namen des Studios, noch als "thatnextgame" gehandelt wird. Offenbar soll es sich dabei um ein Spiel handeln, "in dem es ums Geben geht" - das erste Bild zeigt eine Kerze, die eine andere entzündet, während das zweite vier Kinder in Umhängen offenbart. Das dritte Bild, das theoretisch bereits ein erster Ingame-Screenshot direkt aus dem Spiel sein könnte, zeigt uns da schon mehr: ein Steintor auf einem grasbewachsenen Hügel sowie ein eindrucksvolles Wolkenpanorama, von dem ein seltsames Leuchten auszugehen scheint.



Worum es in "thatnextgame" konkret gehen wird und wann es herauskommen soll, ließ das Studio weitestgehend offen - lediglich auf einen Release im Jahr 2017 wies der Entwickler hin, der außerdem offenbar neue Stellen zu vergeben hat. Zuletzt hatte Thatgamecompany das kritisch gut aufgenommene PlayStation-3-Spiel Journey kreiert, in dem wir eine mit einer Robe bekleidete Figur auf dem Weg zu einem Berg spielen. Der Titel ist inzwischen auch für die PlayStation 4 erhältlich. Für weitere Informationen zu Journey und Entwickler Thatgamecompany besucht ihr auch in Zukunft unsere entsprechenden Themenseiten.

Quelle: Twitter via Polygon