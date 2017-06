John Wick: Neue Prequel-Fernsehserie geplant

Für John Wick-Fans brechen die guten Nachrichten nicht mehr ab. Nachdem John Wick sowie John Wick: Kapitel 2 Erfolge waren, haben sich die Produzenten dazu entschlossen, die Reihe weiter auszubauen. Ein dritter Film sei laut Director Chad Stahelski bereits in Planung, zusätzlich soll es aber auch noch eine TV-Serie geben. Diese soll die Vorgeschichte des charismatischen Killers genauer unter die Lupe nehmen und sich dabei stark an den ersten beiden Filmen orientieren.

Ein neuer Fokus

Der Name der Serie wird Continental lauten. Der Titel bezieht sich auf die Hotels des Films, die von Assassinen auf der ganzen Welt als neutraler Raum genutzt werden. In einem Interview mit Indiewire erklärte Regisseur Stahelski, dass die Serie das New York Continental hinter sich lassen würde: "Die Serie ist sehr mit den Filmen verbunden, denn es geht um die Continental-Hotels auf der ganzen Welt. Es geht darum, wie Menschen in die Welt der Assassinen eintauchen und was ihnen in dieser Welt passiert. Ich glaube diese Welt bietet sehr viele Möglichkeiten."

Continental werde den Fokus auf die Assassinen der Welt legen. John Wick werde möglicherweise in der Serie auftauchen, er sei jedoch nicht der Protagonist. "Ich mag es, Geschichten aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Man kann die Welt durch die Augen all dieser Charaktere sehen." Starttermine sind bisher weder für den dritten Teil der John Wick-Reihe noch für die geplante Serie bekannt.

Quelle: Indywire