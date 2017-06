Beren und Luthien: Roman von J.R.R. Tolkien nach 100 Jahren veröffentlicht

Mit der Saga des Herrn der Ringe wurde J.R.R. Tolkien schon zu Lebzeiten berühmt und wird bis heute für seine Fantasy-Welt von Mittelerde verehrt. 1973 ist der Autor gestorben und dennoch lebt sein Vermächtnis weiter. Mit Beren und Luthien ist nun ein neuer Roman aus der Sammlung von Tolkien erschienen, den er selbst nie veröffentlicht hat. Geschrieben hat er die Liebesgeschichte bereits vor 100 Jahren während des ersten Weltkrieges. Mit dem Werk verarbeitete der Autor auch seine eigenen Erlebnisse in der Schlacht an der Somme, wo er enge Freude verlor.

Teile der Erzählungen von Beren und Luthien gingen später auch in das Silmarillion ein. Jetzt veröffentlicht Tolkiens Sohn Christopher die Geschichte jedoch in seiner ursprünglichen Form. Das Buch ist zusätzlich mit Illustrationen von Alan Lee verziert, der für sein Design der "Herr der Ringe"-Filme mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Im Roman geht es um die Liebe zwischen einem sterblichen Menschen (Beren) und der unsterblichen Elbin Luthien. In Opposition zu dieser Verbindung stellt Luthiens Vater den Menschen vor eine unlösbare Aufgabe, um seine Geliebte heiraten zu dürfen. Er soll einen Silmaril aus der Krone des bösen Melkor stehlen.

Auch wenn die Geschichte zu Lebzeiten von J.R.R. Tolkien nie veröffentlicht wurde, hatte sie für den Autor eine große Bedeutung. Auf dem gemeinsamen Grabstein von ihm und seiner Frau Edith sind die Namen von Beren und Luthien eingraviert. Immerhin hatte Tolkien die entscheidende Idee für die Handlung bei einem Spaziergang mit seiner Frau. "Ich habe Edith nie Luthien genannt, aber sie war die Quelle für die Geschichte, die mit der Zeit ein Teil des Silmarillion wurde", schrieb Tolkien 1972 in einem Brief. Als literarischer Nachlassverwalter hat Christopher Tolkien in der Vergangenheit immer wieder neue Werke aus den zahlreichen Manuskripten seines Vaters veröffentlicht. So erschien das zu Lebzeiten unvollendete Silmarillion vier Jahre nach dem Tod von Tolkien.