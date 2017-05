Iron Harvest: Entwickler bitten Strategie-Fans um ihre Meinung

Das Genre der Echtzeit-Strategiespiele lag lange Zeit brach. Mit Dawn of War 3 und Halo Wars 2 sind nun aber zwei hochkarätige Spiele erschienen, die das Interesse wieder entfacht haben.

Auch das Entwicklerstudio King Art arbeitet an einem RTS. Iron Harvest geht in die Richtung von Company of Heroes und bietet ein sehr interessantes Steampunk-Szenario, das in einer alternativen Geschichte der Erde spielt und auf dem Brettspiel Scythe von Jakub Rozalski basiert. King Art hat nun eine Umfrage auf der offiziellen Website des Titels gestartet und möchte von euch wissen, was für Features ihr euch für ein Echtzeit-Strategiespiel vorstellt. Wie sollte ein solches Spiel eurer Meinung nach aussehen? Ist euch der Mehrspieler-Teil wichtiger oder eine spannende Geschichte?

Möchtet ihr mitbestimmen, wie sich das RTS Iron Harvest entwickelt, dann solltet ihr euch an der Umfrage beteiligen. Erscheinen wird das Spiel im Laufe des kommenden Jahres.

Quelle: Pressemeldung