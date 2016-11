Iron Harvest: Neuer RTS für PC und Konsolen von den Die Zwerge-Machern angekündigt

Das deutsche Studio King Art Games (The Book of Unwritten Tales, Die Zwerge) hat heute Iron Harvest angekündigt. Das Echtzeitstrategiespiel befindet sich den Machern zufolge noch in einer frühen Entwicklungsphase und wird erst 2018 erscheinen. Bewegte Bilder gibt es deshalb leider noch nicht. Dafür aber immerhin zahlreiche Screenshots und vor allem Artworks. Iron Harvest wird für PC und auch, für das Genre nicht unbedingt üblich, Konsolen (PS4, Xbox One) entwickelt.

Iron Harvest spielt in alternativen Realität, basierend auf "World of 1920+", einem Projekt von Jakub Różalski. Der polnische Künstler fungiert als Concept Artist für Iron Harvest und hatte die Existenz des Spiels bereits vor etwa einem halben Jahr auf seiner Facebook-Seite ausgeplaudert. King Art orientiert sich in Sachen Gameplay an RTS-Größen wie Company of Heroes und Men at War. Man verfolgt den Plan, "ein ähnliches Spielprinzip in Jakubs wunderbarer Welt" umzusetzen.