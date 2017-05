Das Ende der Netzneutralität könnte das Ende der niedrigen Latzenzzeiten bedeuten

In den USA sollen die derzeitigen Regeln, was die Netzneutralität angeht, abgeschafft werden. Die Federal Communications Commission (FCC) hat sich für die Abschaffung der aktuellen Regeln ausgesprochen. Weitere Schritte sollen im Sommer folgen.

Nun mag man sich fragen, warum dies eine Auswirkung auf Computerspiele haben sollte. Doch Internet-Provider könnten mit der Abschaffung der Netzneutralität den Traffic nach Gutdünken einschränken. Dies könnte dann Auswirkungen auf Online-Spiele, Streaming-Services und Download-Plattformen wie Steam haben.

Diese Auswirkungen könnte sich dann in höheren Latenzen zeigen, was gerade für Onlinespiele eine Katastrophe wäre. Die Internetprovider hätten natürlich die Möglichkeit, den Traffic auch zugunsten der Streaming- und Gaming-Services zu verändern, doch wenn sie die Kontrolle darüber besitzen, dann würde dies vermutlich nur gegen eine gewisse Gebühr passieren. Es könnte also sein, dass Internet-Provider eine nicht geringe Gebühr von Services wie Steam oder Netflix verlangen, um weiterhin die Bandbreite zu bieten, die diese Unternehmen brauchen, um die Kunden zufrieden zu stellen. Das wiederum würde sich natürlich auf die Kosten auswirken, da die Unternehmen diese vermutlich auf die Kunden umlegen würden. Netflix würde dadurch teurer werden und die Preise von Spielen auf Steam unter Umständen ebenfalls.

Die höheren Kosten, die Unternehmen bezahlen müssten, um die bisherigen, niedrigen Bandbreiten aufrecht erhalten zu können, wären eventuell zu hoch für kleinere Firmen und Indie-Unternehmen. Wie man sieht, hätte das Ende der Netzneutralität in den USA doch weitreichende Auswirkungen - auch für Spieler. Wie sich dies aber alles entwickelt, werden wir wohl in den kommenden Monaten erfahren.

Quelle: Reddit