Der Software-Schädling Wanna Cry hat seit letztem Freitag über 150.000 PCs befallen. Er verschlüsselt die Daten auf dem infizierten Gerät und verlangt vom Nutzer die Zahlung eines Art Lösegeldes, um die Daten wieder freizugeben. Ein derartiger Virus wird auch Ransomware genannt (Das englische Wort "ransom" bedeutet Lösegeld). Wir hatten bereits ausführlich über die Cyberattacke berichtet, die für großes Aufsehen sorgte. Die Angriffswelle konnte aber gestoppt werden, was man vor allem einem Sicherheitsexperten zu verdanken hat, der eher per Zufall einen so genannten Kill-Switch gefunden hat. Auch heise.de hat darüber ausführlich berichtet. Durch einen solchen Kill-Switch kann ein derartiger Schädling wie Wanna Cry gestoppt werden. Dabei handelt sich vereinfacht gesagt um eine Art Notfallschalter, was auch die Übersetzung des Wortes Kill-Switch ist.

Laut des Portals wccftech droht allerdings ein erneuter Angriff durch eine abgeänderte Variante von Wanna Cry, in der kein Kill-Switch mehr vorhanden sei. Die von wccftech genannte Variante nennt sich Uiwix und wird auch vom Anti-Virus-Unternehmen Heimdal Security näher beschrieben. Auch die FAZ warnt in ihrem Artikel und unter Berufung auf die Financial Times vor einem weiteren Trojaner, der es auf ähnliche Sicherheitslücken abgesehen hat wie schon Wanna Cry. Die Ransomware Wanna Cry ist offenbar nur die Spitze des Eisberges, was Cyberangriffe betrifft. Zum einen stecken Kriminelle dahinter, zum anderen sind aber auch Angriffe durch von Regierung beauftragten Personen oder Geheimdiensten denkbar. Wanna Cry soll beispielsweise laut der New York Times möglicherweise aus Nordkorea gestartet worden sein, wie auch SpiegelOnline berichtet. Wenn Wanna Cry etwas Gutes an sich hatte, dann die Tatsache, dass nun zahlreiche Internetnutzer weltweit aufgehorcht haben und künftig mit dem Thema Sicherheit sensibler umgehen. Denn bei Firmen oder Privatpersonen, die simple Verhaltensregeln rund um die Themen Internet und Email befolgen und ihre PCs auf dem neuesten Stand hielten, hatte Wanna Cry keine Chance.