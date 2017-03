Internet: ​US-Provider dürfen sensible Nutzerdaten verkaufen

In einer knappen Abstimmung hat der US-Kongress für die Abschaffung neuer Datenschutzrichtlinien gestimmt. US-Provider wie AT&T und Comcast sollen somit das Recht eingeräumt bekommen, sensible Daten der Nutzer verkaufen zu können - eine Zustimmung müssen die Anwender den Anbietern nicht erteilen. Die Daten umfassen Infos wie Browserverläufe und per GPS ermittelte Standortdaten. Dabei dürften die Nutzerdaten vor allem für Datensammler und die Werbebranche interessant sein.

Werbetreibende dürften sich besonders für Browserverläufe interessieren. Denn damit lässt sich ohne Weiteres herausfinden, an welchen Angeboten die Anwender Interesse zeigen - und wie häufig sie diese nutzen. Mit dem damit skizzierten Nutzerverhalten können Werbeformen ausgeliefert werden, die speziell auf die Interessen des Anwenders zugeschnitten sind.

Nach dem Senat kippte nun auch das Repräsentantenhaus ein Verbot der US-Kommunikationsbehörde FCC. Die hatte Anbieter dazu verpflichtet, die Daten nur nach einer ausdrücklichen Genehmigung der Nutzer weitergeben zu dürfen. Die Richtlinien wurden noch unter der Präsidentschaft von Barack Obama verabschiedet. Allerdings kam immer wieder Kritik seitens der Telekommunikationsbranche auf, die in den Regelungen einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Google oder Facebook sah. Denn die sind in der Lage, das Nutzerverhalten zu analysieren und Geld mit dem Verkauf der gesammelten Informationen zu verdienen.

Wirksam sind die geplanten Änderungen allerdings noch nicht. Sie treten erst in Kraft, wenn US-Präsident Donald Trump den Beschluss unterzeichnet. Das dürfte allerdings nur eine reine Formsache sein. Das Weiße Haus bekennt sich offen für die Unterstützung der Pläne. Datenschützer schmeckt dieser Entscheid gar nicht, schließlich stellt dieser einen massiven Eingriff in die Privatsphäre dar. Sie warnen, dass Internetkonzerne die Anwender fortan mit ungewollter Werbung nerven könnten. Um ihre Daten tatsächlich zu schützen, wären US-Anwender künftig auf VPN-Lösungen angewiesen. "Die Trump-Regierung arbeitet daran, das Internet in den USA zu deregulieren", schreibt etwa die Online-Ausgabe der Zeit sehr treffend.