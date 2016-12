Mobiles Internet: So schlecht schneidet Deutschland im europäischen LTE-Vergleich ab

"Das Internet ist für uns alle Neuland [...]", behauptete unsere amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2013 und erntete dafür viel Spott und Häme. Dass sie mit dieser Aussage aber teilweise Recht hatte und bis heute im Jahr 2016 Recht behält, zeigt nun ein europäischer Vergleich von LTE-Datentarifen für Smartphones.

Als Grundlage für den Vergleich wurde ein theoretisch zugrunde liegendes Budget von 30 Euro monatlich zur Rate gezogen. Damit wurde verglichen, welche europäischen Länder die beste Gegenleistung - mit oder ohne Limitierung und Drosselung - für das mobile Surfen anbieten. Deutschland scheidet in diesem Vergleich extrem schlecht ab und landet auf dem drittletzten Platz von zwanzig. Nur noch Rumänien und Zypern schneiden schlechter ab als die Bundesrepublik. In anderen europäischen Ländern wie Dänemark, Polen oder Lettland würde man für diese Summe teilweise sogar zwei LTE-Flatrates ohne Beschränkungen erhalten.

Im europäischen Vergleich von LTE-Datentarifen schneidet Deutschland extrem schlecht ab. Quelle: Spiegel Online, Digital Fuel Monitor Für 30 Euro erhält man in Deutschland laut der Analyse einen LTE-Surftarif mit 6 Gigabyte Datenvolumen. Was sind aber schon heutzutage 6 Gigabyte in einer Welt, die von YouTube und Facebook dominiert wird und in der die Daten fließen wie die Milch aus einem überreifen Kuheuter? Während in anderen Ländern Limitierungen bei mobilen LTE-Tarifen fast so gut wie keine Rolle spielen und unbegrenztes Surfen problemlos und für wenig Geld möglich ist, feilscht der Großteil der deutschen Mobilfunkanbieter um jedes Megabyte, als ob es ein seltenes und strikt begrenztes Gut sei. So auch die Deutsche Bahn, die ab 200 Megabyte die Übertragungsgeschwindigkeit in der zweiten Klasse drosselt.

Selbstverständlich trifft diese Analyse nicht auf alle deutschen Mobilfunkanbieter zu. Wie auch überall gibt es auch hierzulande positive Ausnahmen. In der Gesamtbetrachtung schneiden wir aber trotzdem extrem schlecht ab. Was ist mit euch? Seid ihr zufrieden mit eurem Mobilfunkanbieter und dessen LTE-Angebot? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels und lasst die Community und uns an euren Meinungen und Erfahrungen teilhaben!

