Wanna Cry: Entschlüsselungstool "WannaKey" soll Abhilfe schaffen

In der vergangenen Woche wurden über 200.000 PCs weltweit mit der Ransomware WannaCry befallen. Der erpresserische Virus sperrt Daten der betroffenen Nutzer, die nur gegen ein Lösegeld in Bitcoins wieder freigegeben werden. Aktuell arbeiten einige Sicherheitsforscher an einem Tool, um gegen die Ransomware vorzugehen. Nun wurden die ersten Entschlüsselungstools veröffentlicht, die unter bestimmten Umständen tatsächlich die verschlüsselten Daten retten können.

Dabei handelt es sich um die Software WannaKey und WannaKiwi. Beide Tools sind jedoch nicht mit Windows 10 kompatibel. WannaKey wurde derzeit nur auf Rechnern mit Windows XP erfolgreich getestet. Die Software erkennt die Primzahlen, die zur Verschlüsselung der Daten genutzt werden und nutzt diese, um einen Schlüssel zur Rettung der Daten zu erstellen. Das Tool WannaKiwi soll auf allen Windows-Systemen bis Windows 7 funktionieren.

Quelle: Heise