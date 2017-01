Intel: Einbrüche bei PC-Verkäufen - kein Anstieg für 2017 erwartet

Intel blickt mit einem Umsatz von 59,5 Milliarden US-Dollar auf ein Rekordjahr 2016 zurück. Der Umsatz konnte im Vergleich zu 2015 um 7,2 Prozent gesteigert werden. Doch das liegt nicht am Geschäft mit den PC-Komponenten.

Seit einigen Jahren haben sowohl Intel als auch andere Hersteller von PC-Komponenten mit einem schwierigen Markt zu kämpfen. 2016 sank der Verkauf von PC-Teilen sogar um sieben Prozent. Dies überschattet die Ergebnisse des Unternehmens etwas, da das PC-Geschäft rund die Hälfte der Einnahmen des Konzern ausmacht. Dafür legte Intel in anderen Bereichen 2016 stark zu:

• Der Client Computing Group Umsatz betrug 32,9 Milliarden Dollar, das ist ein Plus von 2% vergleichen mit 2015

• Der Umsatz der Data Center Group betrug 17,2 Milliarden Dollar, was einem Plus von 8% gegenüber 2015 entspricht

• Die Internet of Things Group erwirtschaftete einen Umsatz von 2,6 Milliarden Dollar, was einem Plus von 15% gegenüber 2015 entspricht

• Der Umsatz der Non-Volatile Memory Solution Group betrug 2,6 Milliarden Dollar, sank also im Vergleich zu 2015 um 1%

• Der Intel Security Group Umsatz betrug 2,2 Milliarden Dollar und stieg damit um 9% verglichen mit 2015 an

• Der Umsatz der Programmable Solutions Group betrug 1,7 Milliarden Dollar

Alleine im vierten Quartal 2016 konnte Intel einen Rekord-Umsatz von 16,4 Milliarden Dollar verzeichnen, was einem Plus von 10% gegenüber dem vierten Quartal 2015 entspricht.

Für 2017 rechnet das Unternehmen nicht mit einem weiteren Anstieg des Umsatzes. Auch, weil Intel wieder davon ausgeht, dass der PC-Markt ähnlich ausfallen wird, wie im vergangenen Jahr.

Quelle: Shacknews