Insurgency: Sandstorm - E3-Trailer zeigt den Story-Modus des Ego-Shooters

18.06.2017 um 15:15 Uhr Das ist der offizielle E3-Trailer zum Ego-Shooter-Nachfolger Insurgency: Sandstorm. Der Clip zeigt Szenen aus dem Story-Modus, der entweder alleine oder mit bis zu drei Mitspielerin angegangen werden kann. Erzähler ist ein offenbar noch namenloser Irak-Veteran der US Army, der sich gemeinsam mit einer einheimischen Soldatin auf einem Trip durch das durch mehrere Kriege weitgehend zerstörte Land befindet. Insurgency: Sandstorm ist natürlich wieder bei New World Interactive in der Mache. Der Release soll im laufenden Jahr auf PC, PS4 und Xbox One über Publisher Focus Home Interactive erfolgen. Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht.

